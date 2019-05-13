На 80-м году жизни скончался народный артист РА, постановщик Грачья Ашугян. Об этом «Арменпресс» стало известно со страницы Союза театральных деятелей Армении в Facebook.

Грачья Ашугян родился 7 октября 1938 года в Тбилиси. Он был сыном актера Геворга Ашугяна. В 1963 г. окончил Ереванский художественно-театральный институт. В 1963 – 1975 гг. работал в Национальном академическом театре им. Сундукяна, с 1975 года - в армянском телетеатре, в качестве режиссера, в дальнейшем - главного режиссера. С 1967г. преподавал в Ереванском государственном институте театра и кино (с 2002 г. - профессор). С 1992 г. Преподавал на факультете культуры Армянского государственного педагогического института им. Х. Абовяна. С 1975 года в телетеатре им был поставлен ряд спектаклей: “Дети большого леса " Ричардсона, ”Тяжкое обвинение” Л. Шейнина, ”Помни завтрашний день” В. Дельмара, “День без заката” З. Дарьяна, ”Изгои” Мрожека, 4 водевиля по Сундукяну, массовые театрализованные торжества (“Эребуни – Ереван”, “1700 - летие Гладзора”, Третьи Панармянские игры и т. д). Он ставил постановки и за рубежом. В 1985 г. Ашугян был удостоен Государственной премии РА, в 2001 г. медали “Мовсес Хоренаци”, золотой медали Союза армян России, звание Почетного гражданина Еревана в 2013 г. В 1987г. был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств Армении, в 2006 г. -звания Народного артиста.