Армения принимает участие в выставке Expo Beijing 2019

В Китае 29 апреля стартовала Международная выставка садоводства Expo Beijing 2019. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций РА, Армения представляет на выставке свой павильон под названием “В гармонии с природой”. Павильон Армении был спроектирован и обеспечен дизайнерскими решениями Министерством экономического развития и инвестиций совместно с Комитетом по туризму.

В павильоне представлены привезенные из Армении садоводческие культуры, как то: два абрикосовых дерева и две виноградные лозы, которые придают павильону свежее и гармоничное дыхание армянской природы. Представлены также лучшие вина Армении, армянский коньяк и блюда из фруктов, весь ассортимент сухофруктов, суджух и лаваш, шоколад с сухофруктами, фруктовые джемы и армянские ковры, церковные сувениры и принадлежности, армянская письменность и армянские исторические знаки. На большом экране демонстрируются ролики, представляющие культуру, туристическую привлекательность Армении и виноделие.

Руководитель армянского павильона - Карен Хачатрян. По его словам, ежедневно павильон Армении посещают в среднем 40000 - 42000 человек. В рамках выставки проходят различные международные, межрегиональные форумы и обсуждения с участием посетителей.

Вместе с другими СМИ также и китайский телеканал CCTV уделил в своем репортаже особое внимание павильону Армении.

В выставке принимают участие 97 стран и международных ассоциаций. Выставка продлится до 7 октября.

На открытии выставки присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры разных стран, высокопоставленные гости. Из Армении принимали участие заместитель министра сельского хозяйства - Гарник Петросян и посол Армении в КНР Сергей Манасарян.