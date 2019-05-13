Арсен Торосян предусматривает увеличение финансирования для психиатрии

В заявке в государственный бюджет на следующий год предусмотрено увеличение финансирования для психиатрии. Как передает «Арменпресс», об этом, подводя итоги года своего пребывания на должности, сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян. Пресс-конференция министра проводится в Нубарашенском Национальном центре охраны психического здоровья.

“Место проведения пресс-конференции выбрано не случайно. Мы решили наши мероприятия периодически проводить в различных медучреждениях. Национальный центр охраны психического здоровья - один из наших крупнейших центров охраны психического здоровья, где сотни граждан получают лечение и уход”, - сказал он.

Говоря о финансировании психического здоровья, Торосян сказал, что начиная с 2018 года министерство выписывает дополнительные средства для центров психического здоровья, благодаря которым стало возможно некоторое улучшение санитарно-гигиенических условий в этих учреждениях.

“Мы присоединяемся к принятому во всем мире лозунгу “Нет здоровья без психического здоровья” и идем к развитию общинного психического здоровья, давая пациенту возможность получить лечение в своей общине, без изоляции”, - добавил он.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян не исключил наличие коррупции в сфере, и добавил, что в госаппарате все делается для устранения коррупции.

“Мы боремся с коррупцией посредством внедрения систем предотвращения и наказания”, - сказал министр.