В Национальном центре кризисного управления СС МЧС РА за прошедшую неделю было зарегистрировано 374 случая

В Национальном центре кризисного управления спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения в период с 6 по 12 мая было зарегистрировано 374 случая, 169 из которых – чрезвычайные.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МЧС Армении, за указанный период было зарегистрировано 149 бытовых вызовов, 74 пожара, 71 ДТП, в результате которых погибли 4 и пострадали 73 человека, в результате оперативных спасательных действий были спасены 5 граждан.

В связи с погодными условиями зафиксировано 3 случая блокировки транспортных средств. Спасатели оказали помощь 3 гражданам и вывезли в безопасное место 3 транспортных средства, заблокированных на автодороге.

За неделю было зарегистрировано 14 случаев отравления, в результате которых пострадали 15 человек.

Зарегистрировано 16 случаев обнаружения змей.

МЧС РА призывает как в быту, так и на дорогах быть максимально бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности.