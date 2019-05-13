”Газпром Армения” сообщает о временном прекращении газоснабжения ряда населенных пунктов и АГНКС

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 14-го мая с 10: 00 до 17: 00 будет прекращено газоснабжение многоквартирных домов № 13, 13/1, 13/2, 15 на улице Гарегина Нжде административного района Шенгавит города Еревана и особняка № 40 на 1-ой улице Верин Шенгавита, с 10: 00 до 16: 00 в районе “Цахкун” села Балаовит Котайкской области, а с 08: 00 до 17: 00 15-го мая будет прекращено газоснабжение домов общин Айнтап, Харберд, Нор Кюри, Мармарашен, Джраовит Араратской области, ООО “Фривей-Щкспресс”, “Фирдус Сароян”, “Арт-Тим”, “Ован-Лиан”, “Саранд”, “Хчакар-Муса” и АГНКС, принадлежащих компании “Артак”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании “Газпром Армения”.

“Приносим извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.