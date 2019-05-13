Reuters: власти Шри-Ланки заблокировали доступ к соцсетям из-за вспышки насилия на острове

Власти Шри-Ланки вновь инициировали временную блокировку социальных сетей, в том числе Facebook и WhatsApp, в связи с ростом насилия после терактов, произошедших на острове 21 апреля. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на ланкийский Департамент государственной информации.

Несколько десятков человек, передает Reuters со ссылкой на очевидцев, в воскресенье на западном побережье в городе Чилау забросали камнями мечети и магазины, принадлежащие мусульманам, после возникшей в Facebook словесной перепалки. Местные СМИ также сообщили о нескольких инцидентах, произошедших в окрестностях города в ночь на понедельник.

Предыдущий запрет на использование социальных сетей, введенный после серии взрывов на острове, сохранялся на протяжении почти 10 дней, с 21 по 30 апреля.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.

За атаками, как полагают власти, стоит местная группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", которая может иметь связи с зарубежными исламистскими организациями. К настоящему моменту власти задержали уже более 100 человек, предположительно причастных к терактам.