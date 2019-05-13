СК предъявил 26-летнему молодому человеку обвинение в убийстве 30-летней беременной женщины

В Араратском областном следственном управлении Следственного комитета Армении продолжаются активные следственные действия для выяснения всех обстоятельств убийства 30-летней женщины. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, по совокупности доказательств, полученных по уголовному делу, 26-летнему молодому человеку предъявлено обвинение.

Ранее Следственный комитет сообщал, что вечером 8 мая 2019 года в Армении 26-летний житель Армавирской области на территории, прилегающей к селу Айнтап, избил 30-летнюю женщину резиновой трубкой, деревянной дубинкой и другими предметами. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась.

В результате следственных действий, предпринятых в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам части 1 статьи 104 Уголовного кодекса РА в следственном отделе Масиса Араратского областного следственного управления Следственного комитета РА, был выяснен ряд обстоятельств. В частности, по результатам вскрытия выяснилось, что женщина была беременна.

На основании полученных достаточных доказательств 26-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по пункту 4 части 2 статьи 104 УК Армении. Следователь представил в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, что было удовлетворено.

Следствие продолжается. Предпринимаются неотложные следственные и другие процессуальные меры для выяснения всех обстоятельств инцидента, обеспечения объективного, полного и всестороннего расследования.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.