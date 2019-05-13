Ультиматум президента Ирана Хасана Рухани о том, что страны-гаранты "ядерной сделки" должны выполнить свои обязательства перед исламской республикой в течение 60 дней, не касается России. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в иранских дипломатических кругах.

Как рассказал "Известиям" источник в дипломатических кругах Ирана, посыл исламской республики направлен в основном на европейских участников - с целью заставить их быстрее запустить платежный механизм для расчетов с Ираном без оглядки на США.

"Мы направили письма пяти участникам договора. Текст этих писем идентичен. Но это вовсе не означает, что наша позиция относительно России такая же, как, например, относительно Франции. Мы очень сильно различаем свою позицию в адрес России от своей позиции в адрес европейских стран", - приводит издание слова собеседника в иранских дипломатических кругах.

На вопрос, означает ли это, что ультиматум иранского лидера не касается Москвы, источник газеты ответил утвердительно.