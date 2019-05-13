В общеобразовательных школах Армении будут пересмотрены предметные критерии: Министерство образования и науки Армении объявляет прием заявлений экспертов

Государственные стандарты общего образования по предметам STEM (естественнонаучные, инженерные предметы, ИКТ/компьютерные науки, математика, география) будут пересмотрены, для чего Министерство образования и науки РА объявляет конкурс национальных экспертов.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства образования и науки Армении, программа реализуется министерством и Всемирным банком в рамках программы:“ Улучшение образования естественных, технологических, инженерных предметов и математики для инноваций в Армении”.

В результате пересмотра критериев будут изменены образовательные программы по естественным, технологическим, инженерным предметам и математике (STEM) в государственных общеобразовательных школах, предметные программы 5-12 классов, методы преподавания и учебники, система оценки, будут внедрены новые и современные подходы к предметам.

Программа реализуется при содействии Всемирного банка, Совета Европы, Агентства США по международному развитию (USAID), Детского фонда ООН. В рамках программы уже созданы экспертные группы, в которые вовлечены специалисты из разных стран мира, занимающиеся инклюзивным образованием, неврологией в области образования, обеспечением стабильного развития. В настоящее время стартует процесс отбора национальных экспертов.

С порядком и условиями конкурса можете ознакомиться по следующей ссылке: