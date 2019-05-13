Католикос Всех Армян встретился с паломниками Армянской епархии Германии

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй 12 мая в образовательном центре “Гарегин А” Первопрестольного Святого Эчмиадзина встретился с сорока пятью паломниками Армянской епархии Германии, прибывшими в Святой Эчмиадзин по случаю епископального рукоположения и помазания их предстоятеля.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Первопрестольного Святого Эчмиадзина, предстоятель армянской епархии Германии, Его Преосвященство Епископ Серовбе Исаханян, поблагодарив армянского пастыря за его отцовскую духовную заботу и внимание, представил Его Святейшеству паломников из около десяти армянских общин Германии, испросив благословения Армянского отца.

Дав свое отцовское благословение паломникам, Верховный Патриарх выразил радость в связи с их присутствием на церемониях рукоположения и помазания предстоятеля их епархии, подтвердив, что Армянская епархия Германии и армянские общины благодаря сильной вере армян все больше укрепляются.

С удовлетворением отметив, что епархия в лице новопомазанника Святейшего Серовбе уже имела своего епископа, Католикос Всех Армян призвал армян поддерживать Святейшего Предстоятеля, преданно и охотно содействовать ему в реализации его миссии во благо общины и процветания епархии.

В заключение Его Святейшество пожелал паломникам быть сильными в своей священной вере и плодотворными в жизни с вечным благословением Святого Эчмиадзина.