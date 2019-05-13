Спасатели потушили пожар на крыше дом: пострадавших нет

12-го мая в 14:13 в службу “911” Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения поступило сообщение о том, что на крыше одного из домов на 14-ой улице села Нор Харберд Араратской области вспыхнул пожар.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС РА, на место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Пожар был локализован в 14:35, полностью потушен - в 14: 53.

Сгорели деревянные конструкции крыши (около 3 кв м). Пострадавших в результате пожара нет.