Посольство США рекомендовало американцам не путешествовать в Ирак

Посольство США в Багдаде в воскресенье рекомендовало американцам не выезжать в Ирак в связи с "повышенной напряженностью" в стране. Соответствующее уведомление для американских граждан распространил Госдепартамент, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Посольство США в Багдаде информирует всех граждан США о повышенной напряженности в Ираке и о требовании и далее проявлять бдительность", - сказано в документе.

Американские СМИ связали публикацию рекомендаций с решением вашингтонской администрации в качестве сигнала властям Ирана направить ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков B-52 в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ). В нее входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка.