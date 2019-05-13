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Посольство США рекомендовало американцам не путешествовать в Ирак


Посольство США в Багдаде в воскресенье рекомендовало американцам не выезжать в Ирак в связи с "повышенной напряженностью" в стране. Соответствующее уведомление для американских граждан распространил Госдепартамент, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Посольство США в Багдаде информирует всех граждан США о повышенной напряженности в Ираке и о требовании и далее проявлять бдительность", - сказано в документе.

Американские СМИ связали публикацию рекомендаций с решением вашингтонской администрации в качестве сигнала властям Ирана направить ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков B-52 в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ). В нее входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка.

 

 




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