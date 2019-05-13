Трамп: США в торговых отношениях с Китаем находятся именно там, где хотят быть

Соединенные Штаты в торговых отношениях с Китаем находятся на той ступени, на которой хотят пребывать после того, как вашингтонская администрация в пятницу повысила пошлины на китайскую продукцию. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп разместил в воскресенье в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы находимся имнно там, где хотим быть с Китаем. Помните, что они нарушили договоренности с нами и попытались пересмотреть условия [обсуждаемой торговой сделки]. Мы будем брать с Китая десятки миллиардов долларов в пошлинах. Экспортеры [китайской] продукции могут сами производить ее в США (в идеале) или импортировать ее из стран, которые не облагаются пошлинами", - написал президент.

Так Д.Трамп прокомментировал высказывание своего советника по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, который в интервью телеканалу Fox News заявил, что при отсутствии договоренностей с Китаем по торговле пострадают обе стороны.

Он подтвердил, что введенные Дональдом Трампом тарифы на китайские товары будут сохраняться на время ведения переговоров, а также не исключил, что на июньском саммите G20 в Японии может состояться встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.