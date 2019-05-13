Начался визит Никола Пашиняна в Люксембург

Начался визит возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном делегации в Люксембург. Как передает корреспондент «Арменпресс», в составе делегации - министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, главный советник премьер-министра Арсен Гаспарян, помощник премьер-министра Грачья Ташчян.

В рамках визита премьер-министр встретится с главой правительства Люксембурга Ксавье Бетелем. Сначала состоится личная беседа премьер-министров обеих стран, затем встреча продолжится в расширенном составе.

От имени председателя Палаты Депутатов Люксембурга Фернанда Этгена в честь премьер-министра Никола Пашиняна будет дан обед, после чего премьер-министр встретится с депутатами Палаты Депутатов Люксембурга.

Во второй половине дня премьер-министр выедет в Брюссель. В здании Европейского совета Никол Пашинян примет участие в официальном ужине, посвященном десятилетию Восточного партнерства, который будет дан от имени председателя Европейского совета Дональда Туска.