Анна Акопян приняла председателя “Союза армян России” Ара Абрамяна

Супруга премьер-министра Республики Армения, председатель Совета попечителей благотворительных фондов “Мой шаг” и “Город улыбок - City of smile” - Анна Акопян 12 мая приняла президента “Союза армян России” (САР), посла доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамяна.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, в ходе встречи Ара Абрамян рассказал о проходящем с 12 по 14 мая в Армении Форуме “Разные судьбы, Победа одна”.

Анна Акопян представила деятельность двух руководимых ею благотворительных фондов “Мой шаг” и “Город улыбок - City of smile”. Они обсудили пути дальнейшего сотрудничества.