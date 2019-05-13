Анна Акопян приняла председателя “Союза армян России” Ара Абрамяна
Супруга премьер-министра Республики Армения, председатель Совета попечителей благотворительных фондов “Мой шаг” и “Город улыбок - City of smile” - Анна Акопян 12 мая приняла президента “Союза армян России” (САР), посла доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамяна.
Как сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, в ходе встречи Ара Абрамян рассказал о проходящем с 12 по 14 мая в Армении Форуме “Разные судьбы, Победа одна”.
Анна Акопян представила деятельность двух руководимых ею благотворительных фондов “Мой шаг” и “Город улыбок - City of smile”. Они обсудили пути дальнейшего сотрудничества.
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