Мхитарян поздравил Обамеянга

Полузащитник сборной Армении и лондонского “Арсенала” Генрих Мхитарян поздравил своего одноклубника Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как передает «Арменпресс», армянский полузащитник, разместив на своих страницах в соцсетях фотографию с Обамеянгом, поздравил нападающего с признанием лучшим бомбардиром завершившегося сезона Премьер-лиги.

Обамеянг разделил звание лучшего бомбардира с нападающими “Ливерпуля” Мохамедом Салахом и Садио Мане, которые тоже в Премьер-лиге забили по 22 мяча.

В завершившемся чемпионате Англии победителем стал “Манчестер Сит”, “Ливерпуль” - второй. “Арсенал” занял лишь 5-е место.