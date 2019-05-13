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Минасян хочет видеть “Арарат–Армению” насколько возможно выше


Для главного тренера ереванского футбольного клуба ”Арарат–Армения” Вардана Минасяна важно в текущем чемпионате занять высокое место в турнирной таблице.

“Для нас все было драматично, мы победили “Алашкерт” только благодаря воле и упорству. Сейчас мы попытаемся подняться в турнирной таблице выше насколько возможно. Хотя мы уже обеспечили себе место в квалификационном раунде Лиги Европы”, - в беседе с журналистами сказал Минасян.

В 32-м туре Высшей лиги чемпионата Армении “Арарат–Армения” одержала победу над “Алашкертом” со счетом 2:1.




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