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Саркис Адамян стал автором дубля во второй Бундеслиге


Нападающий национальной сборной Армении по футболу Саркис Адамян вновь стал автором гола во второй Бундеслиге. Как передает «Арменпресс», в 33-м туре Бундеслиги “Ян Регенсбург” на выезде со счетом 5:3 обыграл “Кельн”. Нападающий сборной Армении Саркис Адамян, будучи в стартовом составе “Ян Регенсбурга”, дважды поразил ворота “Кельна”, и стал автором дубля. В этом сезоне второй Бундеслиги армянский футболист забил 15 мячей. “Ян Регенсбург”  с 48 очками находится на 8-м месте турнирной таблицы.




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