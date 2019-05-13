Саркис Адамян стал автором дубля во второй Бундеслиге

Нападающий национальной сборной Армении по футболу Саркис Адамян вновь стал автором гола во второй Бундеслиге. Как передает «Арменпресс», в 33-м туре Бундеслиги “Ян Регенсбург” на выезде со счетом 5:3 обыграл “Кельн”. Нападающий сборной Армении Саркис Адамян, будучи в стартовом составе “Ян Регенсбурга”, дважды поразил ворота “Кельна”, и стал автором дубля. В этом сезоне второй Бундеслиги армянский футболист забил 15 мячей. “Ян Регенсбург” с 48 очками находится на 8-м месте турнирной таблицы.