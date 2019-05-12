Самые дешевые авиабилеты из России – в Ереван

Онлайн-сервис бронирования авиабилетов Biletix проанализировал стоимость перелетов в летние месяцы и составил рейтинг самых дешевых направлений, из которых на первом месте Ереван. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию lenta.ru

Для этого специалисты изучили цены на авиабилеты, приобретенные туристами на лето в период с января по апрель. Таким образом, выяснилось, что самое выгодное зарубежное направление — столица Армении Ереван. Самый дешевый билет на рейс из Ростова-на-Дону в Ереван обошелся россиянам в 6331 рубль, из Краснодара в Ереван — 7131 рубль, из Москвы в Ереван — 10 735 рублей.

Кроме того, специалисты сервиса отметили перелеты из Москвы в Минск и из Ростова-на-Дону в Бишкек. Их стоимость составила 9117 рублей и 10 340 рублей соответственно.