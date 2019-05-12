Время в Ереване: 11:07:36,   12 Май

В Турции десять человек пострадали в драке со стрельбой в кафе


По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции, сообщает турецкий телеканал NTV.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по данным телеканала, два человека начали спорить в одном из кафе этого района, после чего ссора переросла в драку. Затем один из них достал ружье и открыл беспорядочную стрельбу внутри кафе.

Как сообщает телеканал, пострадавшие были доставлены в больницу при медфакультете Сельджукского университета. Подозреваемые скрылись, их ищет полиция.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации