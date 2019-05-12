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Микроавтобус из Армении перевернулся на Ставрополье: есть пострадавшие


На 257-ом километре автодороги Минеральные Воды – Кочубей в Ставропольском крае опрокинулся автобус, следовавший из столицы Армении в Омск, сообщает Арменпресс.

«Авария произошла в районе населенного пункта Нины утром в воскресенье. Микроавтобус Nissan Elgrand в результате повреждения колеса опрокинулся на правый бок. В микроавтобусе находились восемь человек (взрослые), из них пострадали трое», — как передает rusarminfo.ru, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Сообщается, что все пострадавшие являются гражданами Армении. Они получили легкие ушибы мягких тканей и доставлены в больницу для обследования.




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