В  Святом Престоле  Эчмиадзина  состоялось рукоположение  епископов

12 мая в Первопрестольном Святом Эчмиадзине перед открытым алтарем св. Трдата состоится церемония помазания и рукоположения епископов.

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II удостоил сана епископства предстоятеля Армянской епархии Германии архимандрита Серовбе Исаханяна, предстоятеля Восточной армянской епархии США архимандрита Даниела Финтигяна и Патриаршего нунция в Центральной Европе и Швеции, архимандрита Тирана Петросяна.

Как стало известно Арменпресс с сайта Первопрестольного Святого Эчмиадзина в Facebook, для участия в церемониале в Св.Эчмиадзин прибыли предстоятели епархий Армянской Апостольской церкви, верующие, делегации из Армянской епархии Германии, Восточной армянской епархии США, Центральной Европы и Швеции, а также Патриарх Антиохийский и Ассирийской Православной церкви Всего Востока, Его Святейшество Моран Мор Игнатиус Ефрем II, представители сестринских церквей, посланники межцерковных структур названных стран.

Накануне в полдень в Первопрестоле у алтаря состоялась церемония помазания. Помазанники коленопреклоненно поклялись в верности Святой Армянской Апостольской церкви и в знак преданности подписали грамоты.

Святая литургия 12 мая началась с торжественного крестного хода, который под предводительством Католикоса Всех Армян Гарегина II и Патриарха Антиохийской и Ассирийской Православной церкви Всего Востока, Его Святейшества Морана Мора Игнатиуса Ефрема II подошел к Открытому алтарю Св.Трдата, где и была отслужена святыми отцами.

В завершение церемониала новопомазанным епископам были вручены символы их сана – жезлы и перстни.