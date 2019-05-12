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В  Святом Престоле  Эчмиадзина  состоялось рукоположение  епископов


12 мая  в  Первопрестольном Святом Эчмиадзине перед открытым алтарем св. Трдата состоится церемония помазания и   рукоположения епископов.

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II удостоил сана  епископства предстоятеля Армянской епархии Германии  архимандрита Серовбе Исаханяна, предстоятеля Восточной армянской епархии США  архимандрита Даниела Финтигяна и Патриаршего нунция в  Центральной Европе и Швеции, архимандрита Тирана Петросяна.

Как стало известно   Арменпресс  с сайта  Первопрестольного Святого Эчмиадзина в Facebook,  для  участия  в  церемониале в  Св.Эчмиадзин прибыли предстоятели епархий  Армянской  Апостольской церкви, верующие, делегации из Армянской епархии Германии,  Восточной армянской епархии США,   Центральной Европы и Швеции, а  также  Патриарх Антиохийский  и Ассирийской Православной  церкви Всего Востока, Его Святейшество Моран Мор Игнатиус Ефрем II, представители сестринских церквей, посланники межцерковных структур названных стран. 

Накануне в полдень в Первопрестоле у  алтаря  состоялась церемония  помазания. Помазанники коленопреклоненно поклялись в  верности Святой Армянской  Апостольской церкви и в  знак преданности подписали грамоты.    

Святая  литургия  12 мая началась с  торжественного крестного хода, который под предводительством Католикоса Всех Армян Гарегина  II и Патриарха Антиохийской  и Ассирийской Православной  церкви Всего Востока, Его Святейшества Морана Мора Игнатиуса Ефрема II подошел к  Открытому алтарю Св.Трдата, где  и была  отслужена святыми отцами. 

В завершение  церемониала новопомазанным епископам были вручены  символы их сана – жезлы  и перстни.




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