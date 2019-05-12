Спасатели потушили в центре Ноемберяна пожар, возникший в  результате  ДТП  

12 мая в 12:50 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в центре Ноемберяна (Тавушской области) произошло ДТП, столкнулись автомобили, в результате чего произошло возгорание, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на Ереванской улице столкнулись автомобили УАЗ (водитель М.Д., 1997 г/р) и Mercedes (водитель В.Ф., 1987 г/р).

Пожар был купирован в 13:10 часов, потушен в 13:20.

Полностью сгорели передние части автомобилей и частично – салоны.