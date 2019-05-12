Время в Ереване: 11:07:36,   12 Май

Спасатели потушили в центре Ноемберяна пожар, возникший в  результате  ДТП  


12 мая   в  12:50 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в центре Ноемберяна (Тавушской  области)  произошло ДТП, столкнулись  автомобили, в  результате  чего произошло возгорание,  необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на Ереванской улице   столкнулись автомобили УАЗ (водитель М.Д., 1997 г/р) и  Mercedes (водитель В.Ф., 1987 г/р).

Пожар был купирован в 13:10 часов, потушен в 13:20.

Полностью сгорели передние части автомобилей и частично – салоны.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации