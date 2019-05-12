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На  перекрестке проспекта  Комитаса и улицы Вагаршяна столкнулись 3 автомобиля


12 мая   в 03:35 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване  на перекрестке проспекта  Комитаса и улицы Вагаршяна произошло ДТП - столкнулись 2  автомобиля, необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что столкнулись автомобили Honda Fit (водитель Л.Н.), (водитель Т.Л.)  и Mercedes Benz E 320  (водитель Г.Г.) .

Л.Н. был госпитализирован в  ХЦ «Микаелян», где  ему  оказали медпомощь и затем выписали. А Т.Л. сотрудники скорой  помощи на  месте  оказали соответствующую медпомощь.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа в Mercedes Benz E 320.




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