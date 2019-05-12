На  перекрестке проспекта  Комитаса и улицы Вагаршяна столкнулись 3 автомобиля

12 мая в 03:35 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Вагаршяна произошло ДТП - столкнулись 2 автомобиля, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что столкнулись автомобили Honda Fit (водитель Л.Н.), (водитель Т.Л.) и Mercedes Benz E 320 (водитель Г.Г.) .

Л.Н. был госпитализирован в ХЦ «Микаелян», где ему оказали медпомощь и затем выписали. А Т.Л. сотрудники скорой помощи на месте оказали соответствующую медпомощь.

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа в Mercedes Benz E 320.