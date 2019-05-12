13-14 мая в составе делегации во главе с премьер-министром Николом Пашиняном министр ИД РА Зограб Мнацаканян посетит Брюссель.

В ходе визита министр ИД РА Мнацаканян примет участие в мероприятиях, посвященных 10-летию Восточного партнерства, и встрече министров ИД.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, 14 мая глава МИД Армении выступит на Форуме высокого уровня, посвященном 10-летию Восточного партнерства, и в дискуссии на тему «10-летие Восточного партнерства: мнение гражданского общества».

В рамках визита намечены встречи с рядом партнеров.