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Министр ИД РА  Мнацаканян примет участие  в  мероприятиях, посвященных 10-летию Восточного партнерства, и  встрече  министров ИД 


13-14 мая в  составе  делегации во главе  с премьер-министром Николом Пашиняном  министр ИД РА  Зограб Мнацаканян  посетит Брюссель.

В ходе  визита  министр ИД РА  Мнацаканян примет участие  в  мероприятиях, посвященных 10-летию Восточного партнерства, и  встрече  министров ИД.

Как сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  РА, 14 мая глава МИД Армении выступит на Форуме  высокого уровня, посвященном  10-летию Восточного партнерства, и в  дискуссии на тему «10-летие Восточного партнерства: мнение  гражданского общества».

В рамках визита  намечены  встречи с рядом партнеров.

 




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