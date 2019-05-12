Арсен Торосян направил послание  по случаю Международного дня  медицинской сестры

Министр здравоохранения Армении Армен Торосян направил послание по случаю Международного дня медицинской сестры.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения РА, в послании говорится:

«12 мая - Международный день медицинской сестры. Это хороший повод еще раз высоко оценить медработников – за их каждодневную тяжелую и ответственную работу.

Дорогие медсестры, примите мои теплые поздравления,

ваша миссия весьма важна – милосердие и улыбка порой могут сделать больше. Трудно представить себе труд врача без медсестры, ибо эта взаимосвязанная работа спасает жизни.

В то же время в Армении весьма важно развивать работу медсестер как отдельную специальность. Уже сейчас в этом направлении предпринимаются шаги.

Оставайтесь сильными и помните: без вас эта сложная и труднейшая сфера не будет полноценной».