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Арсен Торосян направил послание  по случаю Международного дня  медицинской сестры


Министр здравоохранения  Армении Армен Торосян направил послание  по случаю Международного дня  медицинской сестры.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве  здравоохранения РА, в  послании говорится:

«12 мая - Международный день  медицинской сестры. Это хороший повод еще раз высоко оценить медработников – за их каждодневную тяжелую и ответственную работу.

Дорогие  медсестры, примите  мои теплые  поздравления,

ваша миссия  весьма  важна – милосердие  и улыбка порой  могут сделать больше. Трудно представить себе труд врача без медсестры, ибо эта  взаимосвязанная работа спасает жизни.

В  то же  время  в Армении весьма  важно развивать работу  медсестер как  отдельную специальность. Уже сейчас в этом направлении предпринимаются  шаги.

Оставайтесь сильными и помните: без вас эта  сложная и труднейшая сфера  не будет полноценной».




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