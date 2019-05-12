Время в Ереване: 11:07:36,   12 Май

В Армении потеплеет на 3-4 градуса, в Ереване  и некоторых районах — до +30


На территории  Армении  в отдельных районах 12-13 мая  после полудня ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных местах возможен град.   14-17 мая ожидается погода без осадков.

Ветер южный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

12-15 мая температура воздуха постепенно повысится на 3-4 градуса.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  в  Ереване  12 мая после полудня в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, с 13-17 мая ожидается погода без осадков.




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