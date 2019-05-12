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В  Ереване  на  улице Сафаряна сгорели автомобиль и гараж


11 мая    в 19:39 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване  на  ул.Нансена, 5/3  горит автомобиль. 

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что пожар возник  в  гараже  близ дома № 10 по ул.Сафаряна (владелец С.Г.) и в автомобиле Volvo.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, пожар был купирован в 20:19 часов, потушен в 21:17.

В гараже сгорели бытовые  вещи (около 3 кв/м) и автомобиль – целиком.




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