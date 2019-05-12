В  Ереване  на  улице Сафаряна сгорели автомобиль и гараж

11 мая в 19:39 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване на ул.Нансена, 5/3 горит автомобиль.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что пожар возник в гараже близ дома № 10 по ул.Сафаряна (владелец С.Г.) и в автомобиле Volvo.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, пожар был купирован в 20:19 часов, потушен в 21:17.

В гараже сгорели бытовые вещи (около 3 кв/м) и автомобиль – целиком.