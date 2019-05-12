С участием премьер-министра Никола Пашиняна в Гаваре состоялся инвестиционный бизнес-форум “Мой шаг во имя Гегаркуникской области”. В рамках форума глава правительства ответил на вопросы участников мероприятия, которые касались приоритетов экономического развития области, экономической деятельности в окрестностях озера Севан, улучшения инфраструктуры, ситуации с мусором, газификации населенных пунктов и других тем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, коснувшись, в частности, возможностей активизации экономической деятельности в окрестностях озера Севан, премьер-министр Пашинян отметил, что улучшение дорожной инфраструктуры находится в центре внимания правительства и представил шаги в этом направлении. “Мы планируем активизировать экономическую деятельность на восточном побережье озера Севан, потому что считаем, что там есть очень серьезный потенциал. В этом контексте самым важным вкладом государства является то, что в ближайшие годы мы намерены привести все дороги вокруг озера Севан в надлежащее состояние”, - сказал премьер-министр, добавив, что к концу года планируется завершить ремонт 12 км дороги.

Говоря о проблеме газификации, премьер-министр Пашинян отметил, что каждая программа газификации должна рассматриваться в контексте экономической выгоды. “В целом, думаю, сейчас настало время выйти из газовой логики и уделять больше внимания альтернативной энергетике, особенно в Гегаркуникской области, где много солнечной энергии и для электричества, и для нагревания воды, и для отопления; то есть мы должны просчитать все и понять. Деревни, которые ожидают газификации, должны предложить свои альтернативы”, - сказал глава правительства.

Никол Пашинян также коснулся проблемы мусора, вывоза мусора и подробно поговорил о важности решения этой проблемы: “Проблема мусора - самая большая проблема в Армении. Конечно, для ее решения нам необходимо периодически проводить субботники, органы местного самоуправления должны серьезно работать. Однако для этого есть гораздо более серьезная предпосылка: в Республике Армения не должно быть курильщика, который бросает остатки от сигарет на землю, не должно быть гражданина, который выпивает воду и бросает бутылку на землю, ест мороженое и бросает обертку на землю. Где находятся самые крупные центры скопления мусора? Там, где мы отдыхаем с нашими семьями, кушаем и т.д. И что мы оставляем после себя? Именно здесь кроется решение проблемы. Конечно, сейчас мы работаем над созданием максимально эффективной системы переработки мусора.

Я уже говорил, публично заявлял, что буду считать, что революция достигла своей конечной цели, если мы сможем освободить Армению от мусора, мусора и старых автомобильных кузовов, которые есть везде - в наших деревнях и перед нашими домами. Теперь у нас есть предварительное соглашение с компаниями, работающими в металлообрабатывающей промышленности, кажется, мы заключаем сделку и надеемся, что этот вопрос скоро будет решен.

Какие бы хорошие предприятия у нас ни были, если миллионы людей будут вовлечены в загрязнение страны, а в сбор мусора - несколько компаний, мы все равно не решим эту проблему. Здесь прежде всего нужна революция мысли. Конечно, мы должны реализовывать государственные программы, и у нас должна быть стратегия в этом направлении. В ближайшее время в Армении начнется общественная кампания по запрету полиэтиленовых пакетов, которая, не думаю, что будет очень быстрой, но даст определенные результаты”.

Подводя итоги работы форума, премьер-министр Пашинян эффективно оценил обсуждения и отметил, что областные форумы становятся все более и более интересными. “Поздравляю с хорошо организованным форумом и продуктивной беседой. Эта дискуссия очень важна, потому что это имеет эффект мозгового штурма. Мы увидели, какой потенциал существует здесь, какие есть интересные программы, и, конечно, правительство сделает все возможное, чтобы эти хорошие идеи, жизнеспособные идеи были реализованы в Армении, и для их авторов есть реальная возможность добиться успеха.

Думаю, что с каждым разом мы убеждаемся, что идея этих региональных форумов оправдывает себя. Это, в конце концов, также возможность для прямого общения. Конечно, я не скажу, что наше правительство закрыто и очень редко общается с гражданами, однако такие контакты также очень важны.

Я надеюсь, что в результате этого форума потенциальные инвесторы будут более мотивированы и еще раз отметили, что правительство Армении заинтересовано в поддержке творческих идей, правительство Армении заинтересовано в появлении новых идей в Республике Армения, заинтересовано в том, чтобы граждане Армении, иностранные инвесторы действительно смогли реализовать идею “Обогащайтесь и обогащайте”. Я думаю, что эта идея действительно осуществима в Республике Армения, и правительство будет полностью выполнять свои инфраструктурные, налоговые и другие обязательства, чтобы все вы чувствовали себя в безопасности, чувствовали себя комфортно и постоянно поучали поощрения со стороны правительства, чтобы выдвигать новые идеи и одерживать новые победы”, - сказал Никол Пашинян.