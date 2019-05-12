11 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян принял группу представителей Объединенной церкви Австралии и Армянского евангелистского общества Австралии.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы развития отношений между Австралией и Арцахом в гуманитарной сфере.

Президент отметил, что Арцах заинтересован в углублении и расширении связей с Австралией, отметив важность содействия и активного участия Объединенной церкви Австралии и Армянского евангелистского общества Австралии в этом деле.