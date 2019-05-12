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Бако Саакян принял группу представителей Объединенной церкви Австралии и Армянского евангелистского общества Австралии


11 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян принял группу представителей Объединенной церкви Австралии и Армянского евангелистского общества Австралии.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,  были обсуждены вопросы развития отношений между Австралией и Арцахом в гуманитарной сфере.

Президент отметил, что Арцах заинтересован в углублении и расширении связей с Австралией, отметив важность содействия и активного участия Объединенной церкви Австралии и Армянского евангелистского общества Австралии в этом деле.




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