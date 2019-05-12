Армения остается строго приверженной достижению длительного мира — Заявление МИД Армении в связи с 25-ой годовщиной соглашения о прекращении огня

МИД Армении распространил заявление в связи с 25-ой годовщиной соглашения о прекращении огня, заключенного между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией, отметив, что 25-ая годовщина также является для всех сторон дополнительным импульсом к укреплению приверженности мирному урегулированию конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Армения остается строго приверженной достижению длительного мира, о чем неоднократно говорилось в заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в том числе сделанного в ходе саммита в Вене 29 марта 2019 года.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА.

«12 Мая 2019 года исполняется 25 лет со дня установления режима прекращения огня между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией. Бишкекский протокол, подписанный ранее 5 мая 1994 года главами парламентов Нагорного Карабаха, Азербайджана и Армении, проложил путь к прекращению военных действий и заключению последующих трехсторонних соглашений о прекращении огня в 1994 и 1995 годах.

В день 25-ой годовщины соглашения о прекращении огня мы вновь подтверждаем нашу высокую оценку и признательность усилиям посредников и, в первую очередь, Российской Федерации, которая сыграла важнейшую роль в достижении этих договоренностей. В дальнейшем соглашения были одобрены, а их действительность подтверждена международным сообществом, в частности на Будапештском саммите ОБСЕ в 1994 году.

Народ Нагорного Карабаха продемонстрировал свою непоколебимую способность обороняться и противостоять разрушительной агрессии Азербайджана и угрозе этнических чисток и уничтожения в начале 90-ых годов, создавать прочные основы для жизнедеятельности демократического общества и свободно определять свое политическое, экономическое, социальное и культурное развитие в целях полной реализации своего права на самоопределение. Армения была и остается гарантом безопасности Нагорного Карабаха и его народа.

На фоне продолжительных нарушений режима прекращения огня со стороны Азербайджана, в особенности агрессии против Нагорного Карабаха в апреле 2016 года, соглашения о прекращении огня 1994-1995гг. остаются актуальными и являются единственной прочной основой против применения силы или возобновления военных действий, которые будут иметь разрушительные последствия для всех народов региона. В совместном заявлении от 16 мая 2016 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь подтвердили свою поддержку и подчеркнули важность соблюдения соглашений о прекращении огня 1994-1995гг.

Армения остается строго приверженной соблюдению буквы и духа этих соглашений. Более того, соглашения 1994-1995гг. остаются стержнем для отказа от применения силы и для создания атмосферы, способствующей реальному прогрессу в переговорах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках международно признанного формата посредничества сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Достигнутые в Душанбе в сентябре 2018 года соглашения о соблюдении режима прекращения огня демонстрируют важность политической воли для поддержания режима прекращения огня и снижения рисков эскалации. В результате недавних инцидентов нарушений режима перемирия два солдата Армии обороны Нагорного Карабаха и один солдат Вооруженных сил Армении получили тяжелые ранения на линии соприкосновения и вдоль границы соответственно. Эти прискорбные инциденты требуют восстановления приверженности режиму прекращения огня и его усилению. Конкретные меры, в частности те, которые были согласованы в ходе саммитов 2016 года в Вене и Санкт- Петербурге, должны быть реализованы.

25-летие установления режима прекращения огня свидетельствует о действительности и устойчивости соглашений в трехстороннем формате 1994-1995гг., а также говорит о важности полного вовлечения Нагорного Карабаха в процесс урегулирования для достижения длительного и устойчивого решения конфликта.

25-ая годовщина также является для всех сторон дополнительным импульсом к укреплению приверженности мирному урегулированию конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения остается строго приверженной достижению длительного мира, о чем неоднократно говорилось в заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в том числе сделанного в ходе саммита в Вене 29 марта 2019 года», говорится в сообщении.