Премьер-министр Никол Пашинян встретится с премьер-министром и главой  парламента Люксембурга, примет участие в посвященном 10-летию Восточного партнерства официальном ужине

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анна Акопян 12-13 мая с рабочим визитом посетит Великое Герцогство Люксембург и Брюссель. В рамках визита премьер-министр Республики Армения встретится с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Сначала состоится встреча премьер-министров двух государств тет-а-тет, а затем встреча продолжится в расширенном формате.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, от имени председателя Палаты депутатов Люксембурга Фернанда Этгена в честь премьер-министра Никола Пашиняна будет дан официальный обед, после чего премьер-министр встретится с депутатами Палаты депутатов Люксембурга.

Затем премьер-министр отправится в Брюссель. Никол Пашинян примет участие в посвященном 10-летию Восточного партнерства официальном ужине, который будет дан от имени председателя Европейского совета Дональда Туска.