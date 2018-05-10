Анонс мероприятий на 12 мая
17:36, Май 11, 2019
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- 17:36 Анонс мероприятий на 12 мая
- 17:25 Пашинян предлагает решить проблему мусора периодическим проведением субботников и изменить образ мышления граждан
- 17:21 Бако Саакян принял участие в торжественном открытии памятника и музея памяти погибших воинов-освободителей в селе Колхозашен
- 16:34 На затонувшем пароходе "Генерал Коцебу" могут оказаться более 100 картин Айвазовского
- 16:18 Фан-движение Red Eagles после встречи с Артуром Ванецяном решило прекратить акции протеста
- 15:36 Премьер-министр обещает в ближайшие 5 лет обеспечить 70% детей дошкольными учреждениями
- 14:55 Араик Арутюнян обещает новые перемены в системе образования
- 14:46 На территории РА 11-15 мая потеплеет на 4-5 градусов
- 14:44 Приоритетом правительства является то, что все экономические игроки должны иметь равные условия — Никол Пашинян
- 14:22 Вараздат Карапетян предлагает снизить НДС на переработку сельскохозяйственных продуктов на 10%
- 14:18 За прошедшую неделю на линии соприкосновения Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 180 раз
- 13:55 Мы должны быть сильными и сплоченными — спустя 25 лет после подписания соглашения о прекращении огня
- 13:23 В 2019г. в Гегаркуникской области планируется капитально отремонтировать и построить 66 км дорог
- 13:08 Делегация во главе с Николом Пашиняном посетит Люксембург, Брюссель, Пекин
- 12:56 В Гегаркуникской области будет построена самая крупная на Кавказе солнечная электростанция по самой низкой цене
- 12:15 Никол Пашинян подчеркнул значение запасов пресной воды Севана для региона
- 11:59 Никол Пашинян призвал бизнесменов обогащаться и обогатить Армению своими инвестициями
- 11:33 В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9
- 11:29 Европейские индексы - 10-05-19
- 11:27 Американские индексы снизились - 10-05-19
- 11:26 Цены на цветные металлы - 10-05-19
- 11:25 Цены на драгоценные металлы - 10-05-19
- 11:25 Цены на нефть выросли - 10-05-19
- 11:19 В форуме «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области» участвуют 110 предпринимателей
- 10:44 Давид Тоноян принял представителей Программы военно-гражданской готовности в условиях ЧС
- 10:26 Участники состоявшейся в Арцахе конференции призывают приложить все усилия для сохранения стабильности в регионе
- 10.05-22:05 Никол Пашинян направил поздравительное послание Дональду Туску и Жан-Клоду Юнкеру по случаю Дня Европы
- 10.05-21:58 Армянскими полицейскими задержан гражданин Грузии, который разыскивался в России за мошенничество
- 10.05-21:37 Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз
- 10.05-21:30 Предстоящие на 11 мая мероприятия
- 10.05-21:04 За минувшие 2 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 80 случаев преступлений
- 10.05-20:36 Премьер считает необходимым создание в стране хороших условий для велосипедистов
- 10.05-20:14 Юрген Клопп подверг критике выбор Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы
- 10.05-19:27 «Арсенал» требует от УЕФА гарантии безопасности для армянского полузащитника Генриха Мхитаряна в Баку
- 10.05-18:45 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-05-19
12:15, 05.05.2019
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13:24, 04.05.2019
Просмотрели 1206 раз Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян
12:21, 04.05.2019
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17:38, 04.05.2019
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11:23, 04.05.2019
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