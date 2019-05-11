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Бако Саакян принял участие в торжественном открытии памятника и музея памяти погибших воинов-освободителей в селе Колхозашен


11 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил село Колхозашен Мартунинского района и принял участие в торжественном открытии памятника и музея памяти погибших воинов-освободителей. 

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, за заслуги перед родиной Президент наградил группу воинов-освободителей высокими наградами и выступил с речью.

Бако Саакян отметил, что колхозашенцы всегда отличались своим патриотизмом, принимали активное участие в деле защиты родины.

«Колхозашен – один из древнейших населенных пунктов Арцаха, и его жителям всегда были присущи трудолюбие, скромность, преданность родине и родному очагу. Вы имеете все основания гордиться своим селом», – подчеркнул глава государства, выразив уверенность, что этот мемориальный комплекс станет местом паломничества как для колхозашенцев, там и для всего Арцаха.

 

 

 




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