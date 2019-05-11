Пашинян предлагает решить проблему мусора периодическим проведением субботников и изменить образ мышления граждан.

Как передает Арменпресс, об этом Никол Пашинян сказал в ходе проходящего в Гаваре бизнес-форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области».

«Решить проблему мусора можно периодически проводя субботники. ОМС должны серьезно поработать, но для этого есть более серьезная предпосылка: в Армении не должно быть таких, кто курит и бросает окурки под ноги, кто пьет воду и бросает бутылки, кто ест мороженое и бросает обертку», - сказал Пашинян.