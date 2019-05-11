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На затонувшем пароходе "Генерал Коцебу" могут оказаться более 100 картин Айвазовского


Участники подводной экспедиции "Нептун" показали видео, снятое на затонувшем в 1895 году пароходе "Генерал Коцебу". Он лежит на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова. 16 апреля 1895 года пароход столкнулся у мыса Тарханкут с транспортом Черноморского флота "Пендераклия" и затонул.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на ТАСС, на кадрах показаны фрагменты картин, в том числе кисти, предположительно, Ивана Айвазовского. При этом участники экспедиции пока не стали поднимать артефакты со дна из-за опасений, что работы художника могут быть утрачены.

Двухпалубный "Генерал Коцебу" стал первым пароходом, который прошел по Суэцкому каналу в ноябре 1869 года. На нем находилась представительная делегация России, в составе которой был и Айвазовский, которому было поручено запечатлеть церемонию открытия канала и сам канал.

 

 

 

 

 




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