Участники подводной экспедиции "Нептун" показали видео, снятое на затонувшем в 1895 году пароходе "Генерал Коцебу". Он лежит на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова. 16 апреля 1895 года пароход столкнулся у мыса Тарханкут с транспортом Черноморского флота "Пендераклия" и затонул.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, на кадрах показаны фрагменты картин, в том числе кисти, предположительно, Ивана Айвазовского. При этом участники экспедиции пока не стали поднимать артефакты со дна из-за опасений, что работы художника могут быть утрачены.

Двухпалубный "Генерал Коцебу" стал первым пароходом, который прошел по Суэцкому каналу в ноябре 1869 года. На нем находилась представительная делегация России, в составе которой был и Айвазовский, которому было поручено запечатлеть церемонию открытия канала и сам канал.