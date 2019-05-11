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Фан-движение Red Eagles после встречи с Артуром Ванецяном решило прекратить акции протеста


Президент Федерации футбола  Армении Артур Ванецян  встретился  с членами фан-движения  Red Eagles.

Как  передает Арменпресс,  после  встречи с Артуром Ванецяном Red Eagles решили  прекратить акции протеста, поскольку они получили от Ванецяна гарантии относительно отношений  Red Eagles-ФФА.

Об этом  они написали   в Facebook.

«Сегодня  состоялась встреча президента Федерации футбола  Армении Артура Ванецяна    с членами фан-движения  Red Eagles  - по инициативе  Ванецяна. Обсуждались поднятые  движением проблемы, была представлена  сложившаяся ситуация – ее причины  и возможные  решения». В  результате  встречи глава  ФФА пообещал решить представленные  нами проблемы, в частности:

  1. Артур Ванецян   дал гарантии, что вице-президент ФФА, исп/директор Армен Меликбекян больше  не  будет препятствовать деятельности фан-движения  Red Eagles.
  2. Президент Федерации футбола Армении Артур Ванецян  обещал обсудить вопрос баланса  исполкома и найти решение
  3. Ответственный  по делам фанатов ФФА отныне  не будет представителем какого-либо фан-движения.
  4. Фан-движения Red Eagles будет поддерживать сборную с центральной  части восточной  трибуны. Билеты  фан-клубам будут распределяться по принципу равенства.
  5. Для фан-движения Red Eagles  отныне  будут создавать искусственные препоны – для  пронесения  на трибуны  атрибутики, необходимой  для  выражения  поддержки. 

  Таким образом, исходя  из того, что решения  поднятых  фан-движением  Red Eagles вопросов  на данный  момент удовлетворительны,  принят решение  прекратить акции протеста, но продолжать следить за выполнением обещаний», - говорится  в  сообщении.

 




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