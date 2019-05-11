Фан-движение Red Eagles после встречи с Артуром Ванецяном решило прекратить акции протеста

Президент Федерации футбола Армении Артур Ванецян встретился с членами фан-движения Red Eagles.

Как передает Арменпресс, после встречи с Артуром Ванецяном Red Eagles решили прекратить акции протеста, поскольку они получили от Ванецяна гарантии относительно отношений Red Eagles-ФФА.

Об этом они написали в Facebook.

«Сегодня состоялась встреча президента Федерации футбола Армении Артура Ванецяна с членами фан-движения Red Eagles - по инициативе Ванецяна. Обсуждались поднятые движением проблемы, была представлена сложившаяся ситуация – ее причины и возможные решения». В результате встречи глава ФФА пообещал решить представленные нами проблемы, в частности:

Артур Ванецян дал гарантии, что вице-президент ФФА, исп/директор Армен Меликбекян больше не будет препятствовать деятельности фан-движения Red Eagles. Президент Федерации футбола Армении Артур Ванецян обещал обсудить вопрос баланса исполкома и найти решение Ответственный по делам фанатов ФФА отныне не будет представителем какого-либо фан-движения. Фан-движения Red Eagles будет поддерживать сборную с центральной части восточной трибуны. Билеты фан-клубам будут распределяться по принципу равенства. Для фан-движения Red Eagles отныне будут создавать искусственные препоны – для пронесения на трибуны атрибутики, необходимой для выражения поддержки.

Таким образом, исходя из того, что решения поднятых фан-движением Red Eagles вопросов на данный момент удовлетворительны, принят решение прекратить акции протеста, но продолжать следить за выполнением обещаний», - говорится в сообщении.