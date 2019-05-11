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Премьер-министр обещает в ближайшие 5 лет обеспечить 70% детей дошкольными учреждениями


Премьер-министр обещает в  ближайшие  5  лет обеспечить 70% детей дошкольными учреждениями.

Как  передает Арменпресс, об этом Никол Пашинян сказал  в ходе  проходящего в  Гаваре  бизнес-форума  «Мой шаг — во имя Гегаркуникской  области».

«В  предвыборной  программе  блока «Мой шаг» есть пункт, в  котором зафиксировано наше обещание  в  ближайшие  5  лет обеспечить 70%  детей республики  дошкольными учреждениями», - сказал Пашинян.

 

 

 




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