Премьер-министр обещает в ближайшие 5 лет обеспечить 70% детей дошкольными учреждениями.

Как передает Арменпресс, об этом Никол Пашинян сказал в ходе проходящего в Гаваре бизнес-форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области».

«В предвыборной программе блока «Мой шаг» есть пункт, в котором зафиксировано наше обещание в ближайшие 5 лет обеспечить 70% детей республики дошкольными учреждениями», - сказал Пашинян.