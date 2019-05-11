На территории РА 11-15 мая потеплеет на 4-5 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 11-13 мая в отдельных районах после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

14-16 ожидается погода без осадков.

Ветер южный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

С 11-15 мая температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов.

В Ереване после полудня с 11-12 мая в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, с 13-16 ожидается погода без осадков.