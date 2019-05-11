Приоритетом правительства является то, что все экономические игроки должны иметь равные условия — Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в Гегаркуникской области, в зале Государственного драматического театра Гавара имени Левона Калантара, принял участие в инвестиционном бизнес-форуме “Мой шаг во имя Гегаркуникской области” и выставке местного производства EXPO. В форуме приняли участие руководители отраслевых ведомств, губернаторы, депутаты, аккредитованные в Армении послы, около 110 предпринимателей, 72 из которых - из-за рубежа, представители малого, среднего и крупного бизнеса, представители банковской сферы, эксперты и другие.



Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в приветственном слове премьер-министр Никол Пашинян, в частности, отметил:



“Уважаемые гости,

Уважаемые представители армянского и иностранного дипломатического корпуса,

Государственные лица,



Я рад этому форуму, и губернатор Гегаркуника очень правильно отметил, что, говоря о Гегаркуникской области, мы прежде всего имеем в виду озеро Севан. Еще в 1995–1996 годах, когда произошло новое административно-территориальное деление Армении, тогда было принято, по-моему, и думаю, по мнению многих, правильное политическое решение о том, что все районы, расположенные на побережье Севана, должны быть включены в одну область.

Он также подчеркнул особое значение озера Севан для Республики Армения, и значение озера Севан не только не уменьшилось, но и выросло не только для Республики Армения, но и для нашего региона. Я думаю, что озеро Севан также является одним из самых важных и лучших туристических направлений в нашей стране, одной из самых красивых мест нашей страны. Однако и сегодня мы должны признать, что озеро Севан и его окрестности, побережье несут в себе все без исключения слои процессов, происходящих в Армении за последние 30 лет, и внимательный исследователь, гуляя по берегам озера Севан, может выяснить, через какие этапы прошла наша страна. Думаю, сейчас наша самая важная задача состоит в том, чтобы привести прибрежную среду Севана к тому статусу, который озеро Севан имеет как достопримечательность, как огромный резервуар пресной воды и как один из важнейших символов Республики Армения.

Этот уже четвертый региональный форум, и подобные форумы имеют очень важное значение. Мы придаем большое значение этому мероприятию в том плане, что хотим подчеркнуть, что инвестиционная среда, а также уровень и качество экономических отношений в Республике Армения изменились. Мы хотим четко заявить, что в Республике Армения полностью искоренена монопольная логика, искоренена коррупционная логика, и мы можем обсуждать все проекты открыто, прозрачно и публично. Мы хотим заявить, что приоритетом правительства является то, что все экономические игроки должны иметь равные условия. Я не говорю сейчас, что уже обеспечили полностью равные условия, потому что я понимаю, что действия, которые мы предприняли за один год, конечно, сильно изменили многое. Однако мы должны снова изучить ситуацию, понять, где все еще остались некие проявления несправедливости, монополии или привилегий, и должны устранить эти проявления, не вопреки кому-то или чему-то, но ради экономического развития Армении, ради улучшения инвестиционного климата в Армении. Подобные мероприятия и форумы действительно важны в том контексте, чтобы мы могли вместе подумать о возможностях инвестиций и экономического развития.

Очень важно отметить, что не только в Гегаркуникской области, но в новой Армении экологические стандарты имеют для нас особое значение, так как экология и соответствие Армении лучшим международным экологическим стандартам являются для нас приоритетом. Это требует от нас очень долгой и усердной работы, и у нас достаточно воли для доведения этой работы до конца.

И, конечно, я хочу сказать, что правительство возлагает особые надежды и придает особое значение активной деятельности бизнесменов - не только граждан Армении, не только ведущих за рубежом деятельность наших граждан, но и иностранных инвесторов. Я всегда говорил и хочу еще раз сказать, что бизнес - это тоже вид деятельности, требующий особого таланта. Есть люди, которые хорошо пишут книги, есть люди, которые хорошо пишут песни, есть люди, которые хорошо строят, есть люди, которые хорошо занимаются политической деятельностью, а есть люди, у которых имеется какой-то другой талант. Я хочу сказать, что бизнес также является видом деятельности, требующим особого таланта, и я уверен, что у нас много талантливых бизнесменов в Армении и за ее пределами. Я также убежден, что во многих зарубежных странах много талантливых бизнесменов, которые заинтересованы в Армении, заинтересованы в исторической Армении (я имею в виду Армению с ее природой, людьми) и заинтересованы в новой Армении, новых возможностях, созданных в новой Армении.

И я хочу пожелать всем нам успеха. Прошел год с тех пор, как в Армении произошла ненасильственная бархатная народная революция, и по итогам одного года мы заявляем, что движемся в правильном направлении, и наша главная задача - побудить граждан, бизнесменов и инвесторов Республики Армения начать деятельность в Армении, чтобы они приехали в Армению, обогащались и обогащали Армению.

Итак, уважаемые бизнесмены, я приветствую вас в Республике Армения, приветствую вас в Гегаркуникской области. Приезжайте в Армению, приезжайте в Гегаркуникскую область, проявите свой творческий, деловой талант, обогащайтесь и обогащайте”.

Затем состоялся показ фильма “Экономические возможности и концепция развития Гегаркуникской области”, после чего состоялась панельная дискуссия на тему “Инвестиционная среда в Армении” с участием губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, депутата НС от Гегаркуникской области Вараздата Карапетяна, заместителя министра сельского хозяйства Артака Камаляна, заместителя министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Акопа Варданяна, руководителя Комитета по туризму Сусанны Сафарян. Были обсуждены перспективы развития сельского хозяйства, туризма, производства возобновляемой энергии, а также других отраслей.



Были представлены успешно реализованные и текущие программы в Гегаркуникской области, а также идеи новых инвестиционных проектов.





В рамках форума также состоялось открытие выставки местной продукции. Премьер-министр Пашинян осмотрел выставку и ознакомился с представленной продукцией.



***

Инвестиционные бизнес-форумы и выставки местного производства в областях Армении организуются по совместной инициативе министерства территориального управления и развития и областных муниципалитетов. Целью форума является привлечение предпринимателей из Армении и диаспоры в процесс развития экономики и общин области. Состоявшийся в Гегаркуникской области форум является четвертым региональным форумом в текущем году. В 2019 году в разных областях будут проведены еще 6 форумов, посвященных развитию экономики областей и общин.