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Вараздат Карапетян предлагает снизить НДС на переработку сельскохозяйственных продуктов на 10%


Член парламентской  фракции «Мой  шаг» Вараздат Карапетян предлагает снизить НДС на переработку сельскохозяйственных продуктов с 20%  на 10%.

Как передает Арменпресс, об этом  Вараздат Карапетян  сказал   в ходе  проходящего в  Гаваре  бизнес-форума  «Мой шаг — во имя Гегаркуникской  области».

«Мы  вскоре  представим правительству  предложение  о снижении НДС на переработку сельскохозяйственных продуктов с 20%  на 10%, чтобы  мы  смогли конкурировать со странами ЕАЭС.  Поскольку  в  России и Беларуси этот налог составляет 10%, то наша продукция  фактически дороже  на целых 10%, и мы  не  выдерживаем конкуренции», - сказал он.

Вараздат Карапетян  также отметил, что они задумываются  также о рамочном законе «О государственной  поддержке сельского хозяйства», который  даст возможность на долгосрочный  период  прогнозировать  направления  развития  с/хозяйства в  Армении», - сказал он.

Цель форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской  области»  – привлечь в процес развития  области инвесторов из Армении и  из-за  рубежа.

В форуме участвуют 110 предпринимателей, из 72  прибыли в  Армению из-за  рубежа.

На форуме  присутствует премьер-министр Никол Пашинян, министры, государственные  чиновники.

 

 

 




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