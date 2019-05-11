Вараздат Карапетян предлагает снизить НДС на переработку сельскохозяйственных продуктов на 10%

Член парламентской фракции «Мой шаг» Вараздат Карапетян предлагает снизить НДС на переработку сельскохозяйственных продуктов с 20% на 10%.

Как передает Арменпресс, об этом Вараздат Карапетян сказал в ходе проходящего в Гаваре бизнес-форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области».

«Мы вскоре представим правительству предложение о снижении НДС на переработку сельскохозяйственных продуктов с 20% на 10%, чтобы мы смогли конкурировать со странами ЕАЭС. Поскольку в России и Беларуси этот налог составляет 10%, то наша продукция фактически дороже на целых 10%, и мы не выдерживаем конкуренции», - сказал он.

Вараздат Карапетян также отметил, что они задумываются также о рамочном законе «О государственной поддержке сельского хозяйства», который даст возможность на долгосрочный период прогнозировать направления развития с/хозяйства в Армении», - сказал он.

Цель форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области» – привлечь в процес развития области инвесторов из Армении и из-за рубежа.

В форуме участвуют 110 предпринимателей, из 72 прибыли в Армению из-за рубежа.

На форуме присутствует премьер-министр Никол Пашинян, министры, государственные чиновники.