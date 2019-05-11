За прошедшую неделю на линии соприкосновения Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 180 раз

За период 5-11 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 180 раз. В сторону армянских позиций произведено более 3300 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответов на провокационные действия противника. Они предпринимают меры для надежного укрепления боевых позиций.