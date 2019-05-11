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За прошедшую неделю на линии соприкосновения Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 180 раз


За период   5-11 мая   на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 180 раз. В сторону армянских позиций произведено более 3300 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров. 

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  передовые  части Армии обороны  Арцаха в основном воздерживались от ответов  на провокационные  действия  противника.  Они  предпринимают меры  для  надежного  укрепления   боевых позиций.

 




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