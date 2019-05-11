Мы должны быть сильными и сплоченными — спустя 25 лет после подписания соглашения о прекращении огня

Прошло 25 лет со дня вступления в силу Соглашения о полном прекращении огня и военных действий в зоне карабахского конфликта, но до сих пор нарушения режима прекращения огня на карабахско-азербайджанской и армяно-азербайджанской границе уносят много жизней.

В беседе с Арменпресс заместитель руководителя аппарата президента Арцаха, начальник Главного информационного отдела аппарата президента Давид Бабаян прежде всего расценил соглашение о прекращении огня с гуманитарной точки зрения, отметив, что после подписания документа активные военные действия были прекращены, а многие человеческие жизни - спасены.

«Это соглашение фактически подтвердило, что Арцах существует - как государство, как сторона конфликта, как сторона переговорного процесса, потому что соглашение было подписано в том числе и представителями Республики Арцах. И, наконец, благодаря этому соглашению, у нас сегодня относительно стабильный и мирный регион», - сказал Бабаян, добавив, что от этого соглашения выиграл регион, а также международное сообщество в целом.

По словам Давида Бабаяна, если противник придает войне агрессивный, наступательный характер, то она такой и становится.

«Мы не агрессоры – никоим образом, но в случае необходимости мы перенесем войну на вражескую территорию и вынудим их к миру. Иное дело, что мы не принимаем эту стратегию, потому что мы не агрессоры и не террористы, но в случае необходимости будем бороться с агрессором и террористом силой», - заверил он, подчеркнув, что Азербайджан проводит агрессивную, диверсионную и нацистскую стратегию, в то время как армянская сторона - наоборот.

Он отметил, что императивы для обеих сторон также совершенно разные.

«У нас нет цели уничтожить государственность Азербайджана, а они стремятся уничтожить арцахскую государственность, армянскую государственность и вообще осуществить геноцид. Мы всегда должны быть сильными, сплоченными и проводить правильную геополитику в этом и есть смысл и содержание мира и стабильности. Вот как мы должны смотреть на конфигурацию в нашем регионе», - сказал Бабаян.

1994 был 5 мая по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ, Кыргызской Республики, СФ Российской Федерации и Министерства иностранных состоялась встреча, по итогам которой представители Милли Меджлиса Азербайджана, Верховного Совета Армении и Нагорного Карабаха подписали Бишкекский протокол, согласно которому стороны призывались прекратить огонь в ночь на 9 мая 1994 года.

9 мая Полномочный представитель президента РФ Владимир Казимирах Карабахе российского президента подготовил Соглашение о бессрочном прекращении огня, которое в тот же день подписал министр обороны Азербайджан Мамедрафи Мамедов. 10 мая 1994г. в Ереване Соглашение подписал министр обороны Армении Серж Саркисян, а 11 мая командующий армией НК Самвел Бабаян. Перемирие вступило в силу в полночь 12 мая в 1994 году.