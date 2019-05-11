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Мы должны быть сильными и сплоченными — спустя 25 лет после подписания соглашения о прекращении огня


Прошло 25 лет со дня вступления в силу Соглашения о полном прекращении огня и военных действий в зоне карабахского конфликта, но до сих пор нарушения режима прекращения огня на карабахско-азербайджанской и армяно-азербайджанской границе уносят много жизней.

В беседе с Арменпресс  заместитель руководителя аппарата  президента Арцаха, начальник Главного информационного отдела аппарата президента Давид Бабаян прежде  всего расценил  соглашение о прекращении огня   с гуманитарной точки зрения, отметив, что после подписания документа активные военные действия были прекращены, а многие человеческие жизни - спасены.

 «Это соглашение фактически подтвердило, что Арцах существует -  как государство, как сторона конфликта, как сторона переговорного процесса, потому что соглашение было подписано в  том числе и  представителями Республики Арцах. И, наконец, благодаря этому соглашению, у нас сегодня  относительно стабильный и мирный регион», - сказал Бабаян, добавив, что от этого соглашения выиграл  регион, а также международное сообщество в целом.

По словам Давида Бабаяна, если противник придает  войне агрессивный, наступательный характер, то она такой  и становится. 

«Мы   не агрессоры – никоим образом, но в случае необходимости мы перенесем войну на вражескую территорию и вынудим их к миру. Иное  дело, что мы не принимаем эту стратегию, потому что мы не агрессоры и не террористы, но в  случае необходимости будем бороться с агрессором и террористом силой», - заверил он, подчеркнув, что Азербайджан проводит агрессивную, диверсионную и нацистскую стратегию, в  то время как  армянская сторона - наоборот.

Он отметил, что императивы для обеих сторон также совершенно разные. 

«У нас нет цели уничтожить государственность Азербайджана, а они стремятся уничтожить арцахскую государственность, армянскую государственность и  вообще осуществить геноцид. Мы всегда должны быть сильными, сплоченными и проводить правильную  геополитику в этом и есть  смысл и содержание мира и стабильности. Вот как мы должны смотреть на конфигурацию в нашем регионе», - сказал Бабаян.

1994 был 5 мая по инициативе   Межпарламентской ассамблеи  СНГ,  Кыргызской Республики, СФ Российской Федерации и Министерства иностранных состоялась  встреча, по итогам которой  представители  Милли Меджлиса Азербайджана, Верховного   Совета  Армении  и Нагорного Карабаха  подписали Бишкекский протокол, согласно которому  стороны  призывались прекратить огонь  в  ночь на 9 мая  1994 года.  

 9 мая  Полномочный  представитель  президента  РФ Владимир Казимирах  Карабахе российского президента  подготовил  Соглашение  о бессрочном   прекращении огня,    которое  в  тот же   день подписал  министр обороны  Азербайджан Мамедрафи Мамедов. 10 мая 1994г.  в Ереване   Соглашение  подписал   министр обороны Армении  Серж  Саркисян, а      11 мая    командующий  армией НК  Самвел Бабаян. Перемирие вступило в силу в полночь 12 мая  в 1994 году.

 

 




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