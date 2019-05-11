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В 2019г. в Гегаркуникской области планируется капитально отремонтировать и построить 66 км дорог


В 2019г. в Гегаркуникской  области планируется  капитально отремонтировать и построить 66 км дорог.

Как передает Арменпресс, об этом  сказал губернатор области Гнел Саносян   в ходе  проходящего в  Гаваре  бизнес-форума  «Мой шаг — во имя Гегаркуникской  области».

«Только в  этом году по проектам Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА планируется  капитально отремонтировать и построить 66 км дорог и реализовать дорожно-транспортных работ на 2.5 млрд драмов. В этом году будет также построено 22 ирригационных сетей, сетей  питьевой воды.  Множество проектов в настоящее время на стадии утверждения, и мы  сможем изменить категории некоторых земельных участков и предоставить нашим партнерам для  строительства солнечных и ветряных эл/станций», - сказал Саносян. 

Он отметил, что дороги благоустраиваются с учетом стимулирования  туризма.

«С этой  целью в прошлом году была заасфальтирована дорога в  Айраванк. В этом году планируем заасфальтировать дорогу, ведущую к монастырскому  комплексу  Арцванист и привлечь внимание туристов к нашему  историческому  культурному  наследию», - сказал Саносян.

Цель форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской  области»  – привлечь в процесс развития  области инвесторов из Армении и  из-за  рубежа.

В форуме участвуют 110 предпринимателей, из 72  прибыли в  Армению из-за  рубежа.

На форуме  присутствует премьер-министр Никол Пашинян, министры, государственные  чиновники.

 

 




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