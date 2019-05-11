В 2019г. в Гегаркуникской области планируется капитально отремонтировать и построить 66 км дорог.

Как передает Арменпресс, об этом сказал губернатор области Гнел Саносян в ходе проходящего в Гаваре бизнес-форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области».

«Только в этом году по проектам Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА планируется капитально отремонтировать и построить 66 км дорог и реализовать дорожно-транспортных работ на 2.5 млрд драмов. В этом году будет также построено 22 ирригационных сетей, сетей питьевой воды. Множество проектов в настоящее время на стадии утверждения, и мы сможем изменить категории некоторых земельных участков и предоставить нашим партнерам для строительства солнечных и ветряных эл/станций», - сказал Саносян.

Он отметил, что дороги благоустраиваются с учетом стимулирования туризма.

«С этой целью в прошлом году была заасфальтирована дорога в Айраванк. В этом году планируем заасфальтировать дорогу, ведущую к монастырскому комплексу Арцванист и привлечь внимание туристов к нашему историческому культурному наследию», - сказал Саносян.

Цель форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области» – привлечь в процесс развития области инвесторов из Армении и из-за рубежа.

В форуме участвуют 110 предпринимателей, из 72 прибыли в Армению из-за рубежа.

На форуме присутствует премьер-министр Никол Пашинян, министры, государственные чиновники.