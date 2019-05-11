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Делегация во главе с Николом Пашиняном посетит Люксембург, Брюссель, Пекин


Делегация во главе  с премьер-министром  Николом Пашиняном 12 мая  посетит Великое  Герцогство Люксембург.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится  в  решении премьер-министра, опубликованном на  e-gov.am.

13 мая делегация посетит Королевство Бельгии - Брюссель, а 14 мая  –  столицу КНР Пекин.

В составе  делегации, возглавляемой  премьер-министром – глава МИД РА Зограб Мнацаканян, министр транспорта, связи и IT-сферы  РА Акоп Аршакян.

 

 

 

 




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