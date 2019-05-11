Делегация во главе с Николом Пашиняном посетит Люксембург, Брюссель, Пекин

Делегация во главе с премьер-министром Николом Пашиняном 12 мая посетит Великое Герцогство Люксембург.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в решении премьер-министра, опубликованном на e-gov.am.

13 мая делегация посетит Королевство Бельгии - Брюссель, а 14 мая – столицу КНР Пекин.

В составе делегации, возглавляемой премьер-министром – глава МИД РА Зограб Мнацаканян, министр транспорта, связи и IT-сферы РА Акоп Аршакян.