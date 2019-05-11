В 2019-2020 гг. в Гегаркуникской области будет построена самая крупная на Кавказе солнечная электростанция по самой низкой цене.

Как передает Арменпресс, об этом сказал министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Акоп Варданян в ходе проходящего в Гаваре бизнес-форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области».

«Потенциал солнечной энергетики Армении остается неиспользованным до конца. Армения – страна с потенциалом солнечной энергетики выше среднего. В стране солнечных часов 1500-1800, а у Гегаркуникской области – одна из областей с самым большим потенциалом. Об этом свидетельствует последний доклад КРОУ, согласно которому 8 из 13 лицензированных солнечных станций находятся в Гегаркуникской области, 2 уже построены. Об этом говорит также строительство первой СЭС промышленного масштаба, которую планируется начать в Гегаркунике.

Компания, победившая в прошлогоднем тендере, совместно с правительством заключили программу содействия, согласно которой в 2019-20гг. будет построена СЭС мощность 55 МГВт, которая станет самой крупной на Кавказе, построенной по самой низкой цене. Такая цена обусловлена большим солнечным потенциалом области, и этот потенциал еще не исчерпан», - сказал Варданян.

Цель форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области» – привлечь в процес развития области инвесторов из Армении и из-за рубежа.

В форуме участвуют 110 предпринимателей, из 72 прибыли в Армению из-за рубежа.

На форуме присутствует премьер-министр Никол Пашинян, министры, государственные чиновники.