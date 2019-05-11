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В Гегаркуникской области будет построена самая крупная на Кавказе солнечная электростанция по самой низкой цене


В 2019-2020 гг. в Гегаркуникской  области будет построена  самая крупная на Кавказе  солнечная электростанция по самой  низкой  цене.

Как  передает Арменпресс, об  этом  сказал  министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Акоп Варданян  в ходе  проходящего в  Гаваре  бизнес-форума  «Мой шаг — во имя Гегаркуникской  области».

«Потенциал солнечной  энергетики Армении остается неиспользованным до конца. Армения – страна с   потенциалом солнечной  энергетики выше  среднего. В  стране  солнечных часов 1500-1800, а у  Гегаркуникской  области –  одна из областей с самым большим  потенциалом. Об этом свидетельствует последний  доклад  КРОУ, согласно которому 8 из 13 лицензированных солнечных станций  находятся в Гегаркуникской области, 2 уже построены. Об этом говорит также строительство  первой  СЭС промышленного масштаба, которую планируется начать в  Гегаркунике. 

Компания, победившая в прошлогоднем тендере, совместно с правительством заключили программу  содействия, согласно которой   в 2019-20гг.  будет построена  СЭС мощность 55 МГВт, которая станет самой  крупной на Кавказе, построенной  по самой  низкой  цене. Такая цена обусловлена большим солнечным потенциалом области, и этот потенциал еще не  исчерпан», - сказал Варданян.

Цель форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской  области»  – привлечь в процес развития  области инвесторов из Армении и  из-за  рубежа.

В форуме участвуют 110 предпринимателей, из 72  прибыли в  Армению из-за  рубежа.

На форуме  присутствует премьер-министр Никол Пашинян, министры, государственные  чиновники.

 

 

 

 

 

 




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