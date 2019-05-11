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Никол Пашинян подчеркнул значение запасов пресной воды Севана для региона


Премьер-министр РА Никол Пашинян считает Севан одним  из основных регионов с самым большим потенциалом для  развития  туризма, отметив  при этом, что за последние  30 лет вокруг Севана  скопилось множество проблем.

Как  передает Арменпресс, об этом Никол Пашинян сказал  в ходе  проходящего в  Гаваре  бизнес-форума  «Мой шаг — во имя Гегаркуникской  области».

Он подчеркнул, что основная задача – привести  побережье озера в  соответствие статусу достопримечательности, обладающей  огромными запасами пресной  воды, статусу  одного из важных символов  Армении. 

«Говоря  Гегаркуникская область, мы  в  первую очередь имеем в  виду  озеро Севан. Еще  в  1995-96гг., когда происходило новое  административное  деление  Армении, было принято верное  политическое  решение о включении всех районов  вокруг озера в  одну  область. Этим подчеркивалось и особое  значение  Севана для  республики. И  в этом смысле значение  Севана не  только не  уменьшилось, а  наоборот – увеличилось вообще  для  всего нашего региона. 

Думаю, Севан  обладает огромным потенциалом, чтобы  стать основной  туристической достопримечательностью.Но мы  должны также признаться, что Севан и все  его побережье  несут на себе все  без исключения  слои происходящих в  Армении процессов  за последние  30 лет. Внимательный  исследователь побережья  Севана может ясно представить, какие  исторические  этапы  преодолела республика. Сегодня  наша величайшая задача - привести  побережье озера в  соответствие статусу достопримечательности, обладающей  огромными запасами пресной  воды, статусу  одного из важных символов  Армении.

Премьер подчеркнул также, что для  правительства особую значимость представляют принятые  в  мире  экологические  критерии. 

«Очень важно отметить, что не  только в Гегаркуникской  области, но и во всей Новой  Армении для  нас особую значимость представляют экологические  критерии, поскольку приведение  Армении в  соответствие  всем требованиям международных экокритериев является для  нас приоритетным, требующим от нас кропотливого труда. И у  нас достаточно воли и желания довести эту  работу  до конца. Правительство особенно надеется и придает важность активности бизнесменов – и не только в Армении, а  также   наших соотечественников, развернувших свою деятельность за рубежом, но и иностранных инвесторов», - сказал Пашинян.

Цель форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской  области»  – привлечь в процес развития  области инвесторов из Армении и  из-за  рубежа.

В форуме участвуют 110 предпринимателей, из 72  прибыли в  Армению из-за  рубежа.

 

 

 

 




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