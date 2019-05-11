Никол Пашинян подчеркнул значение запасов пресной воды Севана для региона

Премьер-министр РА Никол Пашинян считает Севан одним из основных регионов с самым большим потенциалом для развития туризма, отметив при этом, что за последние 30 лет вокруг Севана скопилось множество проблем.

Как передает Арменпресс, об этом Никол Пашинян сказал в ходе проходящего в Гаваре бизнес-форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области».

Он подчеркнул, что основная задача – привести побережье озера в соответствие статусу достопримечательности, обладающей огромными запасами пресной воды, статусу одного из важных символов Армении.

«Говоря Гегаркуникская область, мы в первую очередь имеем в виду озеро Севан. Еще в 1995-96гг., когда происходило новое административное деление Армении, было принято верное политическое решение о включении всех районов вокруг озера в одну область. Этим подчеркивалось и особое значение Севана для республики. И в этом смысле значение Севана не только не уменьшилось, а наоборот – увеличилось вообще для всего нашего региона.

Думаю, Севан обладает огромным потенциалом, чтобы стать основной туристической достопримечательностью.Но мы должны также признаться, что Севан и все его побережье несут на себе все без исключения слои происходящих в Армении процессов за последние 30 лет. Внимательный исследователь побережья Севана может ясно представить, какие исторические этапы преодолела республика. Сегодня наша величайшая задача - привести побережье озера в соответствие статусу достопримечательности, обладающей огромными запасами пресной воды, статусу одного из важных символов Армении.

Премьер подчеркнул также, что для правительства особую значимость представляют принятые в мире экологические критерии.

«Очень важно отметить, что не только в Гегаркуникской области, но и во всей Новой Армении для нас особую значимость представляют экологические критерии, поскольку приведение Армении в соответствие всем требованиям международных экокритериев является для нас приоритетным, требующим от нас кропотливого труда. И у нас достаточно воли и желания довести эту работу до конца. Правительство особенно надеется и придает важность активности бизнесменов – и не только в Армении, а также наших соотечественников, развернувших свою деятельность за рубежом, но и иностранных инвесторов», - сказал Пашинян.

Цель форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области» – привлечь в процес развития области инвесторов из Армении и из-за рубежа.

В форуме участвуют 110 предпринимателей, из 72 прибыли в Армению из-за рубежа.