Никол Пашинян призвал бизнесменов обогащаться и обогатить Армению своими инвестициями

Никол Пашинян призвал бизнесменов из Армении и из-за рубежа обогащаться и обогатить Армению своими инвестициями.

Как передает Арменпресс, об этом Никол Пашинян сказал в ходе проходящего в Гаваре бизнес-форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области».

«Предпринимательство – это сфера, требующая особого таланта, и я уверен, что у нас есть много армянских и иностранных бизнесменов, которые заинтересованы Арменией и ее новыми возможностями, возникшими в Новой Армении. Прошел год с бархатной революции, и по итогам этого года мы можем утверждать, что ход наших мыслей – правильный, взятый нами путь – правильный. Наша самая большая задача – заинтересовать, привлечь бизнесменов, чтобы они развернули свою деятельность в Армении, тем самым обогащаться самим и обогащать республику», - сказал Пашинян.

Премьер отметил, что подобные форумы важны в том плане, что они показывают новое качество и новый уровень экономических отношений и инвестиционной среды в новой Армении.

«Мы хотим четко отметить: в Армении реально ликвидирована монопольная логика, коррупционная логика, и мы можем открыто обсуждать все проекты. Мы хотим также отметить, что в Армении (и это приоритет для правительства) должны быть обеспечены равные условия для хозяйствующих игроков.

Я не утверждаю, что они уже обеспечены, ибо понимаю, что всего за год мы изменили многое, но по результатам этого года мы должны снова исследовать поле, чтобы понять, где еще остались проявления несправедливости, монополизации или особой привилегированности. Мы должны полностью искоренить эти проявления – и не вопреки кому-то или чему-то, а во имя развития экономики Армении, развития ее инвестиционной среды. И подобные форумы действительно важны в этом плане, чтобы мы смогли обсудить и понять, какие возможности могут быть для развития экономической и инвестиционной среды», - сказал премьер.

Цель форума «Мой шаг — во имя Гегаркуникской области» – привлечь в процес развития области инвесторов из Армении и из-за рубежа.

В форуме участвуют 110 предпринимателей, из 72 прибыли в Армению из-за рубежа.