Время в Ереване: 11:07:36,   11 Май

В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9


Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в субботу в районе пролива между японскими островами Кюсю и Сикоку. Угрозы цунами нет, сообщило на своем сайте национальное Метеорологическое управление, выполняющее роль сейсмологической службы. Как сообщает Арменпресс, об этом передает  передает ТАСС.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало, транспорт и коммунальные службы работают в обычном режиме.

Очаг землетрясения находился на глубине 40 км под дном моря в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1292 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 1188 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян

12:21, 04.05.2019
Просмотрели 932 раз
Премьер-министр планирует на предстоящей пресс-конференции по пунктам представить произошедшие в Армении изменения

17:38, 04.05.2019
Просмотрели 929 раз
Пакеты представленных на экономических форумах инвестиционных проектов пройдут экспертизу и будут представлены на электронной платформе —  Пашинян

11:23, 04.05.2019
Просмотрели 917 раз
Мера пресечения в отношении директора ООО «Спайка» будет изменена — он выплатил на единый счет 1 млрддрамов



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации