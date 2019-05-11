В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в субботу в районе пролива между японскими островами Кюсю и Сикоку. Угрозы цунами нет, сообщило на своем сайте национальное Метеорологическое управление, выполняющее роль сейсмологической службы. Как сообщает Арменпресс, об этом передает передает ТАСС.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало, транспорт и коммунальные службы работают в обычном режиме.

Очаг землетрясения находился на глубине 40 км под дном моря в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку.