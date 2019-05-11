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Американские индексы снизились - 10-05-19


НЬЮ-ЙОРК, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Завершились торги на фондовых биржах США за 10 мая. Как передает «Арменпресс», результаты следующие:

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0.54% и составил 25828.36 пункта, индекс потребительского рынка S&P 500 снизился на 0.30% и составил 2870.72 пункта, индекс высоких технологий Nasdaq снизился на 0.41% и составил 7910.59 пункта.

Индекс Dow Jones – один из показателей фондовых бирж, созданный редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Этот индекс создан для осуществления контроля над промышленным развитием, составляющим часть американской фондовой биржи.

S&P 500 – фондовый показатель, в корзинку которого включены 500 американских акционерных обществ с самой высокой капитализацией.

Для биржи NASDAQ подсчитываются несколько показателей, которые отражают положение на рынке высоких технологий в США и отклик бизнес-сообщества на политические и экономические развития в стране, которые влияют на рынок высоких технологий.




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